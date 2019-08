For første gang har man ned succes afprøvet en vaccine mod den udbredte kønssygdom klamydia på mennesker.

Danske forskere har taget et stort skridt i retning af at skabe en vaccine mod den mest udbredte kønssygdom i Danmark.

For første gang nogensinde har man således haft succes med at afprøve en vaccine mod klamydia på mennesker.

Det skriver Politiken.

Statens Serum Institut (SSI) har i samarbejde med Imperial College i London testet en dansk udviklet vaccine på 35 britiske kvinder. Og resultaterne var opløftende.

Vaccinen virkede efter hensigten hos alle testede kvinder.

Frank Follmann, der tirsdag præsenterer resultaterne i en artikel i det anerkendte tidsskrift The Lancet Infectious Diseases, kalder resultaterne et "gennembrud".

Sidste år blev 33.415 danskere konstateret smittet med klamydia. Det er i gennemsnit 91 om dagen, og tallet er steget markant de seneste 20 år.

Det reelle antal smittede er ifølge fagfolk mindst dobbelt så højt, da de fleste ikke bliver testet.

Klamydia rammer årligt 131 millioner mennesker verden over.

Professor Henrik Westh fra klinisk mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital har forsket i risikoen ved ubehandlet klamydia.

Han kalder det "helt fantastisk", at en vaccine kan være på vej.

- Jeg vurderer, at den vil forebygge en hel del underlivsbetændelse, graviditeter uden for livmoderen og barnløshed. Det vil spare samfundet for dyr fertilitetsbehandling, fordi flere vil kunne få børn på naturlig vis, siger han til Politiken.

Henrik Westh tilføjer, at "al fornuft tilsiger, at vaccinen skal gives til drenge og piger inden deres seksuelle debut - gerne sammen med vaccinen mod hpv".

Der er endnu et stykke vej, før man kan få vaccinen, understreger Frank Follmann.

Han forventer, at der går mindst fem år, før vaccinen kommer på markedet.

/ritzau/