En af Danmarks største udlejningsportaler kæmper i øjeblikket for sin overlevelse.

Portalen Campaya, der hjælper danskerne med blandt andet udlejning af sommerhuse, er nemlig sendt under en betalingsstandsning og kan derfor risikere at ende i konkurs.

Det skriver Finans, der har fået det bekræftet af Søren Volder, som er advokat og direktør i selskabet.

»Vi er i gang med en vækstrejse, hvor vi er i gang med at bygge en fleksibel udlejningsportal for private. I den forbindelse har vi været ved at rejse 10 millioner kroner i kapital fra en investeringsfond, som i sidste øjeblik har trukket sig,« fortæller Claus Pedersen, der er direktør i Campaya og ejer over halvdelen af selskabet.

Campaya blev grundlagt tilbage i 2013 og fungerer som en søgemaskine, der viser og udlejer bureauers samt privates sommerhuse og ferieboliger.

Ifølge portalens hjemmeside har Campaya mere end 25.000 sommerhuse fordelt over hele Danmark. Herudover tilbyder de desuden sommerhuse og ferieboliger udenfor landets grænser, idet de råder over 8.000 boliger i Spanien samt over 110.000 ferieboliger andre steder i verden.

På nuværende tidspunkt lyder selskabets gæld på knap 10 millioner kroner, og ifølge Søren Volder forventes det derfor, at selskabet bag udlejningsportalen vil ende med at gå konkurs.

En situation, som direktøren kalder for »frygteligt frustrerende«, men som sandsynligvis ikke vil berøre kunder, der har lejet sommerhuse fra bureauer gennem portalen.