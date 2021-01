Komedieserien 'GG Horsens' kører på sæson nummer to, og her er man nået frem til femte afsnit.

De mange seere kommer dog til at vente lidt længere på afsnittet end forventet. Det skyldes, at en del af produktionsholdet er smittet med covid-19.

Det betyder, at femte afsnit sendes 6. februar i stedet for 23. januar, som ellers var den oprindelige plan. Det skriver TV Syd.

'GG Horsens' er en meget populær serie, og det kan ses på antal visninger på YouTube, hvor de første tre afsnit af sæson to fik små 650.000 visninger.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af GG Horsens (@gghorsens)

Direktøren hos TV Syd, Betina Bendix, er ked af, at serien må tage en pause midt i dens momentum:

»Jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, fordi vi har momentum. Mange venter sikkert på nye afsnit, og hvis man er meget sulten, vil der være mulighed for at møde skuespillerne i nogle små videoer, som vores ungdomsredaktion Schwung lægger op på YouTube de næste to lørdage.«

Det er TV Syd og TV 2 Østjylland, der er gået sammen om at lave 'GG Horsens'. Første sæson er blevet vist mere end tre millioner gange.

Skuespillere som Jonas Schmidt, Miri-Ann Beuschell og Christian Fuhlendorff er på rollelisten i anden sæson. TV Syd skriver, at første afsnit alene rundede 300.000 visninger.

Aarhusianske Wasabi Film producerer serien.