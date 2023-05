»Oplyste, succesfulde og velstående«.

Det er ord, som Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri, har brugt i utallige oplæg, når han har talt om, hvilke muligheder den digitale verden giver os.

Men nu slår han alarm i et større interview med Berlingske.

Han er kort sagt bekymret, og det har han været længe. Bekymret for, at børn bruger alt, alt for mange timer foran en skærm.

»De digitale universer er præget af en helt ekstrem hastighed og intensitet, hvor man får pumpet alt muligt ud i ansigtet, og hvor man skal eksponeres for alle mulige glansbilleder, der gør, at man føler sig som en trist pygmæ. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er dybt skadeligt,« siger han.

Han frygter, at det går ud over evne til fordybelse og fantasien. Konsekvenserne af skærmbrugen mærker han også på egen krop. Han mærker et enormt stressniveau, når skærmen opsluger ham.

Og når det kan påvirke ham i sådan en grad, så frygter han endnu mere, hvad det kan gøre ved de yngre generationer. Han er ikke i tvivl om, at det er en af årsagerne til, at mange unge mistrives.

Han mener, at der bør sker et opgør med skærmene. Derfor har DI også fremlagt en række forslag til, hvordan brugen af skærme kan begrænses.

Heriblandt, at der skal indføres et egentligt, nationalt stop for brug af mobiltelefoner i landets folkeskoler, medmindre det er relevant i forhold til undervisningen.

Lars Sandahl Sørensen indrømmer, at det er kontroversielt, men samtidig helt nødvendigt.

»Men det er nu, vi skal tage en konsekvens og agere ansvarligt og modigt ved at insistere på, at der er nogle menneskelige frirum, hvor børn og unge kan trække vejret, mærke hinanden og indgå i en almindelig, social hverdag uden at være under konstant digitalt bombardement.«

DI vil også have en regulering af det indhold og algoritmer, som rammer de unge på sociale medier og nævner endda muligheden for at begrænse adgangen til de sociale medier.



Endelig vil de også have 'teknologiforståelse' på skoleskemaet, så de unge kan oplyses bedre.