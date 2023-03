Lyt til artiklen

Efter 19 år – og mange af dem som topchef – hos Pfizer er det slut for Henriette Dræbye Rosenquist.

»Det er tid til forandring,« skriver hun på LinkedIn.

Her meddeler Henriette Dræbye Rosenquist således, at hun forlader den amerikanske medicinalkoncern.

Senest har hun været landechef i Frankrig med ansvar for omkring 4.000 ansatte, og tidligere har hun også været landechef for Pfizer i Danmark og Island.

Nu vender Henriette Dræbye Rosenquist igen tilbage til sit hjemland.

Basen bliver fremover i København.

»Professionelt er jeg fokuseret på at tage mine ambitioner til det næste niveau,« som hun skriver på LinkedIn.

Her lyder det videre, at hun allerede taler med folk i biotek-, pharma- og medtech-branchen, hvor hun vil forsøge at »udleve nogle af sine andre professionelle drømme«.