Tidligere terrorsager i Danmark

– 30. april 2020 anholdes og sigtes en 23-årig mand for at have forsøgt at skaffe sig et eller flere skydevåben et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller udlandet. Det skete angiveligt for begå et terrorangreb i Danmark eller udlandet. Det fremgår ikke af sigtelsen, hvor terrorangrebet skulle finde sted. Han nægter sig skyldig.

– 11. december 2019 bliver 20 mænd og kvinder anholdt forskellige steder i landet i en stor aktion, der drejer sig om tre sager med forskellige sigtelser. I alt otte personer bliver sigtet.

Den ene sag handler om fremstilling af bomber, den anden om forsøg på anskaffelse af våben, og den tredje sag handler blandt andet om indsamling af penge til Islamisk Stat. Den sidstnævnte sag er aktuelt for retten i Odense.

– 6. december 2019 bliver tre mænd dømt for at fremme Islamisk Stats virksomhed ved at forsyne organisationen med blandt andet droner, hobbyfly, propeller og kameraer.

Mændene idømmes mellem to og et halvt år og fire års fængsel. En af mændene udvises efter at have boet i Danmark i 31 år.

– 20. maj 2019 bliver den syriske statsborger Moyed Al Zoebi idømt 12 års fængsel og udvisning for bestandigt.

Med en eller flere hjemmelavede bomber og lange knive var det hans hensigt at dræbe og lemlæste tilfældige mennesker i København i november 2016. Bomben skulle blandt andet fremstilles af flere end 17.000 tændstikker.

– 27. november 2017 idømmer Østre Landsret Natascha Colding-Olsen – også kendt som Kundbypigen – otte års fængsel for at planlægge terrorangreb mod to skoler.

– I 2015 bliver København ramt af to terrorangreb mod henholdsvis Krudttønden på Østerbro og synagogen i Krystalgade. Gerningsmanden, Omar El-Hussein, bliver skudt og dræbt af politiet.

Kilde: Ritzau