Fredag mistede endnu en medarbejder i psykiatrien sit liv. Det er det ottende tilfælde siden 2012.

Det var en læge på Psykiatrisk Center Glostrup, der efter et knivstikkeri fredag mistede livet, mens to andre ansatte på blev såret. En 41-årig mand, der var patient, har siden erkendt sig skyldig i drab og er fængslet.

Tragedien har nu fået flere til at efterlyse politisk handling, og her er Dansk Sygeplejeråd bestemt ikke en undtagelse.

Det skriver TV 2.

»Alle er jo enige om, at der skal ske noget med psykiatrien. Alle er også enige om, at det skal være et sted, hvor det er sikkert at gå på arbejde. Derfor er det endnu mere tragisk, at det, som skete i går, kan ske,« siger næstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, til mediet, og understreger, at hun savner politisk handling.

Der har ellers længe været store politiske ord om, hvordan psykiatrien skulle forbedres.

Siden hændelsen i Field’s sidste år har landets politikere nærmest stået i kø med løfter om bedre forhold i psykiatrien.

Men alligevel er der ikke sket det store, mener flere.

Det gælder blandt andet Mia Hansen, formand for landsforening SIND, der tidligere lørdag udtalte til B.T., at hun overordnet ikke mener, at der er sket mærkbare forbedringer for hverken de ansatte i psykiatrien eller patienterne det seneste år.

Den holdning deler Dorthe Boe Danbjørg, der til TV 2 understreger, at fredagens drab er endnu et eksempel på, at psykiatrien ikke er robust nok.