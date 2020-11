Da det kom frem, at Bispebjerg Hospital skulle dele engangstillæg ud til de af hospitalets afdelinger, som havde trukket det største læs under corona-håndteringen, regnede Dansk Sygeplejeråd med, at de skulle være en af fordelingsforhandligerne.

Men sådan blev det ikke. Istedet har afdelingsledelsen bestemt, at de 250.000, som afdelingen har fået, er gået til 12-14 mellemledere. En beslutning, der skuffer Kristina Robins, formand for kreds hovedstaden i Dansk Sygeplejeråd.

»Jeg troede, at vi (DSR red.) vil få indflydelse. Vi har haft en forventning om, at de medarbejdere, der står forrest, får en del af anerkendelsen. Det har de i den grad fortjent,« siger Kristina Robins.

Hun havde nemlig også været til møde på Bispebjerg og argumenteret for, hvorfor sygeplejerskerne i frontlinjen skulle have en del af pengene. Men det var hospitalet åbenbart ikke lydhør overfor.

Sygeplejerskerne er vrede og frustreret og føler sig uretfærdigt behandlet. Det er nok den mest gennemgående følelse for dem. Kristina Robins, formand for kreds hovedstaden i Dansk Sygeplejeråd

Kender du til lignende fordelinger af corona-kompensationer? Så send os et tip på 1929@bt.dk

»For mig er det uhørt, at det ikke også er gået til sygeplejerskerne. Jeg mener, de skal honorere, for den særlige indsats de har gjort.«

Hun vil dog gerne anerkende, at sygehuset, har sat penge af til at honorere coronaindsatsen. Bispebjerg Hospital har nemlig afsat en pulje på 2,05 mio. kr., der er blevet fordelt ud over de forskellige afdelinger.

At puljen til intensiv- og anæstesiafdelingen så udelukkende er gået til mellemlederne, er Kristina Robins dog ikke begejstret for.

»Jeg vil gerne anerkende hospitalets gode vilje. Tanken og intentionen er god, men jeg forventer, at sygeplejerskerne også bliver anerkendt for deres arbejde i form af løn, men det virker det til, at de ikke lige gør. De er blevet valgt fra her,« siger hun.

Fordelingen af penge har også skabt utilfredshed blandt sygeplejerskerne på afdelingen, fortæller Kristina Robins.

»Sygeplejerskerne er vrede og frustreret og føler sig uretfærdigt behandlet. Det er nok den mest gennemgående følelse for dem.«

Derfor har Kristina Robins også bestemt sig for at presse på, indtil det lykkedes at få sygeplejerskerne honoreret for den særlige indsats.

»Vi kommer til at blive ved med at presse på. Vi vil sige, at skal der ro på personalet, så må de prioritere nogle midler til sygeplejerskerne. Vi giver ikke op,« siger Kristina Robins.

Det er dog vigtig for Kristina Robins at sige, at det ikke handler om, at mellemlederne ikke fortjener en bonus. For det gør de. Derimod mener hun, at sygeplejerskerne er blevet valgt helt fra, og det er her, problemet opstår.