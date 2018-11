Den dansk-svenske gårdhund bliver internationalt godkendt som en dansk hunderace. USA har fået øje på den.

Det har taget 30 år, men nu bliver den dansk-svenske gårdhund endelig internationalt godkendt som en dansk hunderace.

Dansk/Svensk Gårdhundeklub og Dansk Kennel Klub har samarbejdet med Sverige for at få stemplet på hunden, hvilket betyder, at både Sverige og Danmark får del i anerkendelsen.

Efter det hårde og lange arbejde jubler man nu i Dansk/Svensk Gårdhundeklub, hvor Helene Riisgaard er næstformand.

- Vi skal til at fejre det nu. Vi skal ind i finaleringen her i hallerne og præsentere racen, hvor vi alle har røde og hvide t-shirts på og danske og svenske flag med, siger Helene Riisgaard.

Det har ikke været helt let at få det nye stempel på hunderacen. Kun tre gange tidligere i historien har Danmark fået en hunderace godkendt internationalt.

Derfor giver det også opmærksomhed på den anden side af Atlanten.

- Det giver grobund for, at vi kan begynde at tage os af racens videre udvikling i andre lande. Lige nu støtter vi nogle i USA, så vi vil fortsætte med at lave sunde hunde.

- Vi har et kæmpe ansvar som hjemland. Man kan jo ikke finde hundene i andre lande. Vi har grundlaget for racen her i Danmark og Sverige, siger Helene Riisgaard.

På Dansk Kennel Klubs hjemmeside kan man læse om hunden, at den med begejstring kaster sig ud i al slags leg med især børn og gerne søger selskab.

- Det er børnenes legekammerat og en intelligent hund. De kan lære alt. De kan bo i en lejlighed, og de kan bo på landet. De kan tilpasse sig alle miljøer, siger Helene Riisgaard.

Før det er helt officielt skal en dansk og svensk dommer godkende udnævnelsen på Dansk Kennel Klubs årlige hundemesse i MCH Herning lørdag eftermiddag, men det er ifølge Helene Riisgaard en ren formalitet.

/ritzau/