Den danske supersommer er ikke bare skøn at nyde under hjemlige himmelstrøg, den sender også priserne på charterferier sydpå.

Rejseselskaberne kæmper nemlig hårdt for at få fyldt fly og hoteller på populære charterdestinationer som Mallorca, Kreta og andre ferieøer i Middelhavet og det græske øhav. Det betyder eksempelvis, at en familie med to voksne og to børn kan stige på et fly på lørdag den 14. juli til den græske ferieø Kefalonia og dase ved poolen de næste otte dage for bare 12.792 kroner. Førprisen lød på hele 21.392 kroner hos Apollo.

»De her priser er meget usædvanlige. Men forklaringen er meget simpel: Det ekstremt gode danske sommervejr påvirker efterspørgslen, og så har vi måttet sætte priserne ned på en del rejser. Sidste år, hvor den danske sommer var rigtig dårlig, så vi priser i markedet, hvor en rejse for én person på et uspecificeret hotel lå på 10.000-12.000 kroner,« siger kommunikationschef i Apollo Glenn Bisgaard.

Mallorca. Vis mere Mallorca.

Normalt finder man de billigste slagtilbud på charterrejser, hvis man flyver ud på hverdage. Men sådan er det ikke i år, siger Glenn Bisgaard. Rejseselskaberne har nemlig et overskud af pladser med ankomst lørdag eller søndag, og det betyder, at der også er god mulighed for at finde billige restpladser på de attraktive weekend-afgange.

Selv om priserne er lave lige nu, står rejseselskaberne til at få en fornuftig sæson. De nyder nemlig godt af sidste års meget våde danske sommer. Apollos forsalg var i vinter 20 procent højere end året før, oplyser Glenn Bisgaard. Også Spies melder om et stærkt forslag, hvor op mod 90 procent af rejserne blev solgt til gode priser.

Prisen på Spies’ restrejser i højsæsonen i skolernes sommerferie er imidlertid markant lavere end sidste år. Lige nu kan en familie på fire personer for eksempel komme otte dage til Kreta for 13.596 kroner.