Storbritannien fraråder coronavaccine til personer, der tidligere har oplevet kraftige allergiske reaktioner.

Der er indtil videre ikke tegn på, at de kommende coronavacciner fører til alvorlige allergiske reaktioner, og det er generelt set et meget sjældent fænomen for vacciner.

Sådan lyder det fra Nikolai Brun, der er medicinsk chef i Lægemiddelstyrelsen.

Meldingen kommer, efter at de britiske sundhedsmyndigheder har valgt at fraråde vaccinen fra Pfizer/Biontech til personer, der tidligere har haft betydelige allergiske reaktioner.

Advarslen er blevet offentliggjort, efter at to ansatte i sundhedssektoren har har haft reaktioner med "bivirkninger". Den britiske lægemiddelstyrelse er nu ved at undersøge, om der er en sammenhæng.

- Vi har endnu ikke set data, der indikerer, at der er et problem med alvorlige allergiske reaktioner blandt forsøgspersoner, siger Nikolai Brun.

Han understreger samtidig, at alvorlige allergiske reaktioner efter vaccinationer er meget sjældne. Det ses i størrelsesordenen 1 ud af 100.000 gange eller sjældnere.

Storbritannien er det første land i Vesten til at tage en coronavaccine i brug, da der er givet en nødgodkendelse til vaccinen.

Det er ikke at forveksle med den proces, som kører i EU, hvor flere vacciner lige nu bliver evalueret af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) med henblik på at give en betinget godkendelse i EU-landene - herunder Danmark.

Nikolai Brun fortæller, at den britiske beslutning er helt på linje med den normale procedure.

- Det er en standardprocedure fra lægemiddelmyndigheder, når man er i den situation, som man har set i Storbritannien.

- Man går ind og undersøger, om der en sammenhæng mellem den allergiske reaktion og vaccinen. Mens den pågår, anvender man et forsigtighedsprincip, siger han.

EMA er i øjeblikket ved at se på data fra forsøgsstudier fra flere medicinalselskaber.

EMA har tidligere varslet, at det 29. december vil komme med sin vurdering af vaccinen fra Pfizer/Biontech.

Samtidig vil det 12. januar vurdere vaccinen fra Moderna.

Hvis det går som planlagt, kan de første danskere blive vaccineret i januar.

/ritzau/