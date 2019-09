For første gang nogensinde er der blevet forsket i risikoen for at blive skilt, ud fra hvordan mand og kone fordeler de huslige pligter imellem sig.

Resultatet fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at der er en helt særligt fordeling, som giver det heteroseksuelle parforhold størst mulighed for at klare skærene de næste fem år.

Det skriver Berlingske.

Resultatet er klart: Kvinden må tage en større del af opgaverne med rengøring, tøjvask og transport af børn, hvis chancen for at blive sammen skal være bedst mulig.

Studiet viser nemlig, at der kun er 13 procent chance for, at forholdet går op i røg, hvis kvinden skal varetage 60 procent af de huslige pligter, mens manden må tage sig af de resterende 40 procent.

Til sammenligning er der 23 procent chance for, at forholdet går i stykker, hvis manden varetager 75 procent af de huslige pligter, mens der er 40 procent chance for brud, hvis manden varetager alle huslige pligter.

Sexolog og parterapeut Yazmin Fox, indehaver af Sexologiskolen, fortæller, at netop fordelingen af arbejdsopgaver i hjemmet er et varmt emne i kriseramte forhold.

»At blive skilt har rigtig meget at gøre med fordelingen af opgaver i hjemmet. Det lyder som en gammel skrøne, men der er rigtig mange, der bliver skilt på grund af det her. Det handler for eksempel om, hvem der henter børn, hvem der støvsuger og andre normale hverdagsting,« siger hun.