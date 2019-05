Hører du til dem, der af og til føler sig oppustet, når du har spist meget brød? På trods af sit dårlige ry, er det for langt de flestes vedkommende ikke gluten, der er synderen.

Det skriver en dansk professor i en artikel bragt i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

I et nyt studie fjernede forskerne gluten fra kosten hos en gruppe raske forsøgspersoner i otte uger, men det gav dem ikke målbare sundhedsfordele, og det sænkede heller ikke deres risiko for blandt andet diabetes og hjertekarsygdomme.

»Forsøgspersonerne blev med andre ord ikke hverken mere eller mindre udsatte for disse sygdomme, og deres niveau af inflammation i kroppen forblev uændret,« skriver professor Tine Rask Licht fra DTU Fødevareinstituttet i artiklen på Videnskab.dk.

Til gengæld så de danske forskere en stor ændring i forsøgspersonernes bakteriesammensætning i tarmen.

Forsøgspersonerne fik langt færre af en type tarmbakterier kaldet bifidobakterier, der normalt er gode til at bruge de komplekse kulhydrater, der findes i hvede.

Når forsøgspersonerne fik færre komplekse kulhydrater fra hvede, forsvandt bifidobakterierne også, og tarmbakterierne dannede samlet set mindre gas.

»Det passede godt sammen med, at forsøgspersonerne selv oplevede, at de var mindre oppustede, når de spiste den glutenfri kost, end når de spiste kontrolkosten,« skriver professor Tine Rask Licht, der også er leder af forskningscentret ’Gut, Grain and Greens’, i artiklen på Videnskab.dk.

Normalt bliver tilstedeværelsen af bifidobakterier faktisk forbundet med en sund tarm, men det er ikke sikkert, at det er bakterierne i sig selv, der gør tarmen sundere.

Ifølge forskerne viser deres nye studie, at fuldkorn – især fra rugbrød – er sundt, og at glutenprotein ikke er usundt, så længe man ikke har glutenallergi.

Derfor mener professor Tine Rask Licht, at du skal blive ved med at spise rugbrød og fuldkorn, men at du eventuelt kan prøve at spise mindre af det hvide brød, hvis du ofte føler dig oppustet.

»Jeg ville selv begynde med at skære ned på det hvide brød og ikke-fuldkorns-pastaen, men samtidig holde fast i min fuldkornsrugbrødsmad,« skriver Tine Rask Licht i artiklen på Videnskab.dk.