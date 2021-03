Kun hver tredje af de coronasmittede i Danmark opdages, viser studie. Smitteopsporing halter, mener forskere.

De danske myndigheder har i perioden juli 2020 til marts 2021 kun identificeret en tredjedel af de smittede med covid-19, viser et nyt dansk studie.

Det skriver Berlingske.

Modelberegningen for det danske mørketal medregner også smittede uden symptomer. Dem medregner de danske sundhedsmyndigheder normalt ikke.

Studiet er endnu ikke peer reviewed, hvilket betyder, at det endnu ikke er bedømt af uafhængige eksperter. Det er fire danske og internationale forskere, der står bag studiet.

En af dem er Steen Rasmussen, der er teoretisk fysiker og centerdirektør ved Syddansk Universitet. Han mener, at studiet er det hidtil bedste bud på den samlede effekt af myndighedernes test- og opsporingsindsats, siger han til Berlingske.

Forskerne påpeger, at Danmark har mulighed for at teste mange i befolkningen, men smitteopsporingen har ikke været effektiv. Det er for tilfældigt, hvem der lader sig teste, lyder det.

Ifølge Steen Rasmussen havde han allerede i august sidste år modelberegninger, der viste, at resultaterne fra test og opsporing langt fra stemmer overens med det reelle antal smittede.

Steen Rasmussen tilbød Styrelsen for Patientsikkerhed sin hjælp, men fik aldrig svar, siger han til avisen.

Berlingske har fået adjungeret professor på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet Eskild Petersen til at læse det nye studie. Han mener, at smitteopsporingen er "dybt kritisabel".

Han siger, at smittetallet i mange måneder har været faldende, men alligevel har man ikke formået at få fat i flere smittede.

- Det er fuldstændig ubegribeligt, at man stadig kun når at opspore knap en tredjedel af de smittede, når smittetallet falder med 75 procent, siger han.

Magnus Heunicke (S) har ikke villet forholde sig til sagen, da Sundhedsministeriet endnu ikke har sat sig ind i studiets beregninger, skriver avisen.

/ritzau/