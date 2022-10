Lyt til artiklen

Der kan være, at der er ekstra mange turister i vandet næste sommer.

Mægtige CNN har nemlig inkluderet en dansk strand på deres liste over de 17 bedste steder i Europa, man bør rejse hen.

Det er Henne Strand på den danske vestkyst syd for Ringkøbing Fjord, der denne gang har fanget det amerikanske medies interesse.

I 2020 fik København flotte ord med på vejen, og denne gang er deres blik så rykket vestpå.

»Wild and windswept« - vildt og vindblæst - lyder det fra CNN om stranden, de også kalder et ferieparadis for outdooraktiviteter og naturoplevelser med strand, hede og skov.

Og så nævner de også det faktum, at der kort fra stranden ligger en god restaurant.

»Tilsæt mad hos den spektakulære to-stjernede Michelinrestaurant Henne Kirkeby Kro, og du har er en prisvindende feriedestination,« skriver CNN.

Andre steder på listen er Athen, Brügge, Düsseldorf, Lofoten i Norge og andre steder, du har lyst til at forvilde dig hen.