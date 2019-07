Det kan være fristende lige at fiske mobiltelefonen frem fra lommen og tjekke, om man har fået en besked - eller for lige at dele et billede af det måltid, der er blevet placeret foran én.

Men på det genopståede Svinkløv Badehotel er mobiltelefoner blevet bandlyst.

Det fortæller den danske stjernekok Kenneth Toft-Hansen, der forpagter det legendariske badehotel og tilbage i januar vandt det uofficielle verdensmesterskab for kokke, Bocuse D’Or, til DR.

Målet er, at hotellets - og restaurantens - gæster husker den afslappede stemning, forklarer han.

»Ideen er, at folk skal slappe af og nyde hinandens nærvær. Måltidet er den tid, vi giver hinanden. Og hvis nogen har glemt det og i stedet sidder med mobilen, så er jeg ikke bange for at sige med et stort smil, at de skal slukke den igen,« forklarer Kenneth Toft-Hansen til DR.

Sammen med sin hustru, Louise Toft-Hansen, overtog de ansvaret som forpagtere for Svinkløv Badehotel i det nordjyske tilbage i 2016.

Et halvt år senere - en nat i september - blev hotellet i Slettestand ædt op af flammer og brændte fuldstændig ned til grunden.

Det var i første omgang meningen, at det ikoniske badehotel skulle genåbne i slutningen af 2018, men datoen blev sidenhen rykket.

I begyndelsen af maj i år - omkring to og et halvt år efter branden - slog badehotellet igen dørene op.

»Det har været hårdt at nå hertil. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Men jeg synes virkelig, det er blevet alt, hvad jeg kunne ønske,« fortalte Louise Toft-Hansen i forbindelse med åbningen til B.T. og uddybede:

»Jeg synes, det er blevet Svinkløv Badehotel 2.0 lige efter mine ønsker.«

Der er ifølge DR ikke wi-fi på hverken hotellet eller i restauranten.