Det vakte vrede, da stjernearkitekten Bjarke Ingels rejste til Brasilien for at mødes med landets kontroversielle præsident og diskutere en ny turismeplan.

Præsident Jair Bolsonaro er nemlig modstander af homoseksuelle ægteskaber og har offentligt benægtet klimaforandringerne.

Han har desuden udtalt, at han aldrig vil behandle eller betale kvinder det samme som mænd, og at han forsvarer tortur.

Mødet mellem arkitekten og præsidenten fandt sted i januar, og til stede var også både lokale borgmestre og guvernører, oplyser DR.dk.

(FILES) In this file photo taken on January 15, 2020 Brazilian President Jair Bolsonaro arrives for a press conference on electricity and gasoline at the Ministry of Mines and Energy in Brasilia, Brazil. - Brazilian President Jair Bolsonaro, a far-right climate-change skeptic, lashed out at Pope Francis on February 13, 2020 after the pontiff pleaded for the protection of the Amazon rainforest, and attacked the environmental group Greenpeace as "rubbish." (Photo by Sergio LIMA / AFP) Foto: SERGIO LIMA Vis mere (FILES) In this file photo taken on January 15, 2020 Brazilian President Jair Bolsonaro arrives for a press conference on electricity and gasoline at the Ministry of Mines and Energy in Brasilia, Brazil. - Brazilian President Jair Bolsonaro, a far-right climate-change skeptic, lashed out at Pope Francis on February 13, 2020 after the pontiff pleaded for the protection of the Amazon rainforest, and attacked the environmental group Greenpeace as "rubbish." (Photo by Sergio LIMA / AFP) Foto: SERGIO LIMA

Det blev af Bjarke Ingels selv beskrevet som succesfuldt, mens Brasiliens præsident har udtalt, at det var produktivt.

Siden har debatten raset.

Kritikere mener nemlig, at det er decideret uetisk af den danske arkitekt at samarbejde med den brasilianske præsident, og flere medier som The Guardian har stillet spørgsmålet: »Er det acceptabelt for arkitekter at arbejde for undertrykkende regimer?«

Kritikken preller dog af på stjernearkitekten, som i en udtalelse til DR forsvarer sit møde med Jair Bolsonaro.

Her udtaler han, at det at lave en liste over lande eller virksomheder, som han bør undgå at arbejde sammen med, er en forenkling af en kompleks verden. Han mener ikke, at man kan opdele alt i to kategorier.

»Vi kan ikke forvente, at enhver offentlig instans tilpasses alle aspekter af vores tankegang. Hvis vi gerne vil forandre verden positivt, har vi brug for aktivt engagement - ikke overfladisk clickbait og ignorance,« udtaler han yderligere.

Men den holder ikke i byretten, mener Martin Keiding, som er chefredaktør på tidsskriftet Arkitekten.

Jeiding mener, at Bjarke Ingels burde have sagt nej til at arbejde for den brasilianske præsident, og han beskylder i Kulturen på P1 Ingels for at komme med dårlige undskyldninger.

Kulturminister Mette Bock overværer Bjarke Angels Group, B.i.G, der modtager Nykredit prisen 2018. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Kulturminister Mette Bock overværer Bjarke Angels Group, B.i.G, der modtager Nykredit prisen 2018. Foto: Sofie Mathiassen

Ligeledes opfordrer han arkitekten til at give et eksempel på et byggeri, der har indført demokrati i et ikke-demokratisk land.

Keiding mener desuden, Bjarke Ingels skal 'tænke over, hvor han optræder', fordi Ingels ikke 'bare er en arkitekt', siger han til DRs Kulturen på P1.

Bjarke Ingels er grundlægger og partner i arkitektgruppen Bjarke Ingels Group (BIG), der blandt andet står bag Søfartsmuseet i Helsingør, Ørestadens 8-tallet og VM-bjerget.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Bjarke Ingels, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.