Flere EU-lande har allerede lanceret sporingsapp til coronasmitte. Dansk app er stadig under udvikling.

Apps til smartphones er en vigtig del af genåbningen af det danske samfund og skal hjælpe med at styrke overvågningen af coronavirussets udbredelse.

Flere EU-lande har allerede lanceret forskellige sporingsapps, men en dansk app er endnu ikke lanceret.

Det skyldes, at myndighederne vil sikre sig, at appen beskytter danskernes privatliv og er helt sikker at bruge for borgerne fra første download.

Det fortæller Camilla Gregersen, som er formand i Dansk Magisterforening og en del af myndighedernes ekspertpanel i udviklingen af en dansk app.

- Vi vil gerne undgå nogle hovsaløsninger som i for eksempel Norge med risiko for datalæk, hvor de på grund af central indsamling af data har sat folks privatliv på spil.

- Det vil vi ikke gentage. Vi vil gøre det ordentligt og lave den rigtige løsning fra starten. Vi vil jo gerne have mange danskere til at bruge appen. Derfor er det afgørende, at danskerne har tillid til den, siger hun.

Forsinkelsen skyldes også, at appen skal bygges på teknologi fra Google og Apple, som endnu ikke er klar.

Det venter udviklerne på, siger Camilla Gregersen.

I april præsenterede Apple og Google en fælles løsning for en sporingsapp med decentral lagring af data.

Det vil sige, at data kun ligger på brugernes egne telefoner, og det er den mest sikre løsning, fastslår Camilla Gregersen.

EU-Parlamentet debatterer torsdag brugen af sporingsapps.

Apps skal være frivillige, sikre og arbejde sammen i EU, mener den danske EU-parlamentariker Karen Melchior (R).

- Vi skal være sikre på, at der er etiske muligheder for at bruge det på transparent vis.

- Vi skal også have en europæisk koordinering. Så det på EU-plan hænger sammen, siger hun.

EU-Kommissionen har appelleret til, at sporingsapps skal fungere på tværs af EU, hvis de skal have den største effekt.

Camilla Gregersen er enig i, at der skal ske en international koordinering.

- Det vil være optimalt, hvis apps fungerer på tværs af grænserne. Og det er de danske myndigheder ved at undersøge mulighederne for, samtidig med at Apple og Googles løsning skal danne grundlag for appen, siger hun.

Det er Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen, som har sat gang i udviklingen af en dansk sporingsapp med vejledning fra et ekspertpanel.

Det er den danske virksomhed Netcompany, som står for at udvikle appen.

/ritzau/