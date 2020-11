Den lille figur samler ikke ikke kun masser af penge op til sig selv på skærmen – de danske bagmænd har efterhånden også tjent styrtende på den lille animerede drengs anstrengelser.

»'Subway Surfers' klarer sig fantastisk, og spillerne elsker stadig spillet,« siger Mathias Gredal Nørvig.

Han er direktør i firmaet Sybo, der for otte år siden lancerede spillet med 'Jake', der skal hoppe fra togskinner til togvogn og tilbage igen for at undslippe en vred betjent. Ifølge Finans.dk har indtjeningen været »langt over en milliard kroner«.

Og der er andre imponerende tal.

Sådan ser det ud, når man downloader Subway Surfers. Vis mere Sådan ser det ud, når man downloader Subway Surfers.

'Subway Surfers' er gennem de otte år på markedet, blevet downloadet mere end tre milliarder gange. Og det bliver stadig downloadet mere en million gange om dagen. Og der er cirka 100 millioner mennesker over hele verden, der spiller det hver måned på deres mobiltelefoner eller tablets.

Tallene har endda været stigende under coronakrisen.

»Det er ikke bare det mest downloadede spil nogensinde, det fortsætter også med at være det. I en uge i august var vi det mest downloade spil i USA,« siger Mathias Gredal Nørvig til Finans.dk.

Det har givet grobund for, at man hos Sybo tror på, at spillet kan holde sig populært i årtier frem i tiden. Og på grund af den langtidsholdbare succes firmaet besluttet sig for at satse alt på 'Subway Surfers' i stedet for andre spil.

Det har betydet, at man nu satser på at få udviklet flere universer og nye figurer til det populære spil. Endnu har eksempelvis merchandise og animationsfilm relateret til spiluniverset dog endnu ikke givet den håbede meromsætning.