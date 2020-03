I 11 dage har hundrede af soldater været indespærret på Livgardens Kaserne ved Rosenborg Slot i København.

Nu er en af soldaterne testet positiv for coronavirus.

Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

Personen der er smittet er nu isoleret på en sygestue på kasernen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet, at to andre soldater, som har været i kontakt med den smittede soldat, bliver på kasernen, indtil resultatet af deres tests foreligger.

Derudover er en befalingsmand på kasernen også testet positiv for coronavirus.

Det har resulteret i, at yderligere 15 personer er blevet hjemsendt, hvor de har fået opfordring om at henvende sig til sundhedsvæsnet, hvis de udvikler symptomer på corona.

Den 13. marts valgte man ellers at isolere soldaterne for at undgå smittespredning mellem soldaterne.

Der er blevet isoleret knap 700 soldater i alt på Høvelte Kaserne og Livgardens Kaserne i København.