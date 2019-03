En dansk jægersoldat er afgået ved døden i en faldskærmsulykke i USA.

Ulykken skete i forbindelse med et træningsspring.

Det skriver Forsvaret.

»Det er med stor sorg, at jeg i nat modtog melding om, at en af vores soldater er omkommet i forbindelse med et faldskærmsspring. Mine tanker går til de efterladte, og vi vil nu rykke sammen og støtte de pårørende i denne svære tid«, siger chef for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter Boysen.

Omstændighederne omkring ulykken vil nu blive undersøgt af Forsvaret.

De pårørende er blevet underrettet.

Forsvaret oplyser derudover, at de ikke har yderligere kommentarer.

B.T. følger sagen.