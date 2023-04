Flere organisationer har allerede været ude og svinge kviven over Lizette Risgaard, og nu melder Dansk Socialrådgiverforening sig ind i det kor.

Her er hovedbestyrelsen nemlig blevet enige om en klar opfordring til formanden:

Træk dig.

Opfordringen lyder i en pressemeddelelse, hvor forkvinde Signe Færch udtaler:

»Lizette Risgaard har erkendt, at hun har udvist upassende adfærd efter at en række mænd har stået frem i Berlingske og fortalt om seksuel chikane. Som fagforbund er vi altid på de krænkedes side og siger tydeligt fra over for seksuel chikane.«

»Det er derfor også en rigtig beslutning, at Lizette er gået på orlov, og at sagen nu afdækkes i en ekstern advokatundersøgelse.«

»I lyset af at Lizette har erkendt, at hendes opførsel har været upassende, opfordrer vi Lizette Risgaard til at trække sig som formand for FH.«

Opfordringen kommer på baggrund af Ekstra Bladet og Berlingskes afsløring, der ramte spalterne torsdag aften.

Her kunne medierne fortælle, at Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH) formand, Lizette Risgaard, i årevis har udvist en krænkende adfærd over for mandlige kollegaer.

Fredag aften oplyste Lizette Risgaard så til TV 2, at hun går på selvvalgt orlov, indtil der foreligger et resultat af den eksterne advokatundersøgelse, som FH har iværksat.