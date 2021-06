Et lille fin småkage der ligner en lille isvaffel med flødeskum og jordbærmarmelade serveret i en skål med sukker.

Hvis den beskrivelse vækker minder, så er der dårligt nyt på vej.

Karen Volf, der har forkælet danskerne med sødt og sprødt bagværk siden 1890, har nemlig valgt at stoppe produktionen af kræmmerhuse.

Og hvis du gerne vil have fingrene i de små dessertkager, så skal du være heldig.

Efter mange forskellige fusioner gennem årene, hedder virksomheden nu Bisca A/S. Men navnet på kagerne er altid Karen Volf.

»Vi producerer ikke længere kræmmerhusene, så de produkter man stadig kan finde i butikkerne, er de eneste der er tilbage i markedet,« oplyser Eva Dysseholm, der er Marketing and Innovation Director.

Spørgsmålet er dog, hvor mange der vil løbe ud i butikkerne for at skaffe de udgåede kager. For årsagen til, at kagerne, der sikkert bringer mange minder frem hos flere, udgår, er manglende salg.

»Der er desværre et dalende salg af kræmmerhuse,« fortæller Eva Dysseholm, der dog ikke har overblik over, hvor længe kagerne er blevet produceret i Danmark.

Men et par år har de været her, for en anden grund til at kagerne forsvinder, er maskinen, de produceres på.

»Samtidig er kræmmerhuse blevet produceret på en gammel produktionslinje, som er meget arbejdsintensiv og som er blevet slidt. Fordi salget af kræmmerhusene har været dalende længe, har vi ikke vurderet at kunne svare sig at investere i linjen.«

Der kommer heller ingen erstatning for de små kræmmerhuse. Og fra Eva Dysseholm, lyder det til kunder, som kommer til at savne kagerne:

»Det er vi selvfølgelig kede af. Vi har længe forsøgt at sikre, at Kræmmerhuse kunne blive i markedet, men desværre er der ikke kunder nok til produktet.«