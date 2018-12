Et skolebarn fra Herning-området er blevet smittet med mæslinger på en rejse til Ukraine.

Onsdag blev barnet testet positiv for mæslinger efter en ferie i det østeuropæiske land, og nu er læger i Herning-området blevet opfordret til at være ekstra opmærksomme på patienter med symptomer på den farlige sygdom.

Det oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Mæslinger kan i sjældne tilfælde medføre hjernebetændelse. Sygdommen viser sig typisk ved et kraftigt udslæt over hele kroppen.

Mæslinger er en yderst smitsom sygdom. Derfor hjælper det ikke meget at vaske hænder og holde en god hygiejne. Smitten er nemlig luftbåren og kan hænge i luften i op til to timer efter en inficeret person har været i rummet. Man kan altså ikke gøre meget selv for ikke at udsætte sig selv og sine børn for smitte udover at lade sig vaccinere.

Sygdommen har ellers ifølge WHO være udryddet i Danmark siden 2017, men som i dette tilfælde kan importerede tilfælde stadig forekomme.

Der har da også været flere enkelte tilfælde af sygdommen i Danmark i år. Blandt andet tog en voksen mand sygdommen med hjem fra Filippinerne i sommeren.

Har du haft sygdommen en gang, er du immun resten af livet.