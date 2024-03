En dansk turist på skiferie er blevet angrebet af en bjørn.

Det skriver flere medier herunder det britiske medie Independent og AP News.

Det skulle være sket i en naturpark i Nordmakedonien i det såkaldte Shar Mountain-område.

Skiløberen fik skader på sit venstre ben under angrebet og blev bragt til et hospital i den vestlige by Tetovo, fortæller Stojance Angelov, leder af landets statslige krisestyringscenter ifølge Indpendent.

Ifølge de makedonske myndigheder er det milde vintre, som har har ført til en stigning i bestanden af brune bjørne. De milde vintre har betydet, at bjørnene har forkortet eller sprunget vinterdvalen over, hvilket har ført til en stigning i bestanden af bjørne.

Bjørnene bliver pludselig også set i de nærliggende landsbyer i bjergområdet Mavrovo National Park, hvor de bryder ind i huse for at få mad.

Myndighederne oplyser, at bestanden af bjørne fordoblet fra 70 til mellem 160 og 180.

Også nabolandet Grækenland har udfordringer med bjørnene. Ifølge landbrugsforeninger er afgrøder og bistader blevet beskadiget af bjørne.