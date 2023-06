Onsdag morgen blev otte danskere reddet efter to dage på Stillehavet.

Den danske sejlbåd Lulu sank, efter den havde påsejlet en eller to hvaler.

Det skriver Søren Grummesgaard, der er far til en af de ombordværende, på Facebook.

»Alle er reddet op på et fragtskib. Alle har det godt. Lulu påsejlede en eller to hvaler midt mellem Galapagos og Fransk Polynesien, og skaderne var så store, at vandindtag ikke kunne stoppes, hvorefter de gik i redningsflåden.«

De otte danskere, der kom ombord på et fiskefartøj. Foto: AP

Søren Grummesgaard blev kontaktet af sin datter via en satellittelefon, og han var den person, der havde direkte kontakt til redningsflåden og redningsmyndigheder under hele forløbet.

De otte danskere kom i en redningsflåde, hvorefter de blev taget ombord på et fiskefartøj.

» Med i redningsflåden var blandt andet: Vand og mad til flere dage, udløst Epirb, Iridium Go, Garmin InReach, to vhf-antenner, nødsignaler, pas og papirer. De havde også deres dinghy på slæb efter redningsflåden.«

Søren Grummesgaard skriver, at redningsaktionen foregik helt udramatisk, fordi den danske besætning havde styr på det hele.

» Vi vidste inden, at Lulu var en sikker båd at være på, og det er fuldt bekræftet oven på en meget vellykket redningsaktion, ikke mindst fordi der har været helt styr på det fra skipper og besætning. Man kan ikke sikre sig mod at ramme hvaler, men man kan være forberedt på at håndtere det, hvis det sker. Det var tilfældet her.«