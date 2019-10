Bystyret i New York har netop forbudt salg af foie gras fra 2022. I Danmark må det gerne sælges.

Den franske delikatesse foie gras er i den grad noget, som deler vandene, og senest besluttede bystyret i New York onsdag at forbyde spisen fra 2022.

Også herhjemme har det vakt røre, da lederen af Torvehallerne i København i sommer anbefalede sine stadeholdere at stoppe med at sælge delikatessen.

Nogle restauranter og butikker i Danmark sælger fortsat foie gras, og en af dem er butikken Le Gourmand i København, som ejes af Carsten Thisted Vaupel. Han kalder det "trist", at New York får et forbud.

- Jeg er ved at brække mig af politisk korrekthed, siger Carsten Thisted Vaupel og tilføjer:

- Debatten er stadig ikke særlig nuanceret.

- Ligesom for alt andet forskellig animalsk produktion er der forskellige kvaliteter og forskellige måder, tingene laves på. Når man laver den høje kvalitet, er der overhovedet ikke noget at komme efter.

Forbuddet i New York indebærer, at det fra 2022 bliver forbudt for enhver virksomhed at sælge, servere eller sågar besidde foie gras.

Foie gras er ekstra fed lever fra gås eller and, hvor fuglen er blevet stopfodret. Det produceres især i Frankrig, men også flere andre steder i verden.

Carsten Thisted Vaupel fortæller, at butikken køber foie gras i Frankrig hos en anerkendt producent.

- Der er ekstremt streng lovgivning i Frankrig, siger han.

Politikerne i New York er enige om, at det er ondskabsfuldt at stopfodre ænder og gæs for at opfede deres lever til menneskelig indtagelse.

Forkæmpere for dyrerettigheder hylder politikernes beslutning, og omvendt fordømmer amerikanske producenter af foie gras beslutningen.

Det er ulovligt at producere foie gras i flere lande, heriblandt Danmark.

Men det er lovligt at importere, og på grund af EU's indre marked kan det ikke forbydes at importere til Danmark. SF talte i sommer for et forbud i EU.

Og Torvehallerne, hvor butikken Ma Poule ligger, opfordrede spisestedet til at stoppe sit salg af foie gras. Men Ma Poule meddelte, at det ville fortsætte salget.

DR's Detektor dækkede i sommer debatten om foie gras. Her fortalte tre professorer, at de vurderede, at der mangler solid videnskabelig dokumentation for, at ænderne lider alvorligt under tvangsfodringen.

/ritzau/