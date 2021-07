En ung, atletisk kvinde kun klædt i rødt undertøj og med et udfordrende blik i øjnene kravler hen over en seng mod det kamera, der filmer hende. Det er næsten som at være i soveværelset selv.

Kvinden er blot en ud af mange oplevelser, som nuværende og kommende sæddonorer som noget nyt kan opleve, hvis de beslutter sig for at donere sæd og dermed hjælpe ufrivillig barnløse.

Verdens største sædbank, Cryos, som har hovedsæde i Danmark, tilbyder som noget nyt såkaldt virtual reality for at løfte oplevelsen for donorerne.

»Donorerne varetager en prisværdig og samfundsnyttig rolle, og derfor skal vi naturligvis gøre det så attraktivt som muligt at være donor. Vores donorer er allerede glade for at besøge os, men da vi er afhængige af tilfredse donorer, er det naturligt, at vi løbende gør noget ved oplevelsen omkring selve donationen,« siger Peter Reeslev, direktør i Cryos International.

Der er mulighed for at vælge flere forskellige slags film med de nye VR-briller på hos sædbanken Cryos.

Initiativet kommer i kølvandet på, at sædbanken oven på coronakrisen har oplevet mangel på donorer. De eksisterende donorer har nemlig under hele coronaperioden været nødsaget til at bestille tid til donation, hvilket ifølge Peter Reeslev har givet færre donationer.

Samtidig har Cryos haft lukket for optag af nye donorer i længere perioder, hvor smitten var på sit højeste, og derfor er der kommet et efterslæb på rekruttering af nye donorer.

VR-løsningen er håndfri, som betyder, at donoren kan navigere i filmkartoteket udelukkende med øjnene og på den måde vælge den film, han gerne vil se.

Desuden er brillerne lavet af et materiale, der kan tåle den grundige rengøring, der foregår mellem hvert besøg.

Her ses indretningen i det virtuelle univers. Foto: Cryos.

Cryos' donorer er hovedsageligt unge mænd, og derfor mener Peter Reeslev, at gadgets og ny teknologi er oplagt.

Med de nye tiltag er det direktørens forhåbning, at endnu flere mænd får øjnene op for sæddonation og muligheden for at hjælpe andre til at få opfyldt deres drøm om at få børn.

I første omgang er det nye donorkoncept lanceret i Danmark, hvor Cryos åbnede den første sædbank i 1987.

VR-oplevelsen vil også blive implementeret i Cryos' afdelinger i USA.

Teknologien og designprocessen er udviklet i samarbejde med virksomheden CollectiveFlow, der har specialiseret sig i netop VR-løsninger.