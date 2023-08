Først når Andreas Mogensen og resten af besætningen på 'Crew Dragon' er kommet sikkert i kredsløb omkring Jorden, vil John Leif Jørgensen ånde lettet op.

»Man er altid tæskenervøs, når man har tilrettelagt en raket, der kommer afsted,« fortæller professoren og afdelingslederen på DTU Space til DR.

Så han følge omhyggeligt med her lørdag morgen, hvor opsendelsestidspunktet – der er sat til kl. 9.27 dansk tid – nærmer sig. Følg B.T.s liveblog om opsendelsen her

Og det er nogle afgørende minutter, der følger herefter.

12 minutter for at være præcis. Inden 'Crew Dragon' når i kredsløb omkring Jorden på sin vej mod Den internationale rumstation (ISS).

Det ser sådan ud:

K 09.27: Affyring. Rumskibet opsendes afsted fra Kennedy Space Center.

K. 09.29: Cirka to et halvt minut efter affyringen bliver raketten Falcon 9 koblet fra rumskibet, og anden del af opsendingen sættes i gang.

Kl. 09.39: 12 minutter efter affyringen kobler 'Crew Dragon' sig fra anden del af opsendingen. Efter planen er det her gået i kredsløb.

»I den tid, hvor jeg har bygget ting til rumfart, har jeg mistet to raketter,« siger John Leif Jørgensen, der også selv har udviklet udstyr om bord på ISS:

»Når man har arbejdet i et par år på en ting, og det så forsvinder op i damp, er det ikke nogen god fornemmelse. Det tager langt tid at komme oven på igen. Så man er hundenervøs.«

Her er rumskibet, der skal fragte Andreas Mogensen, Satoshi Furukawa, Konstantin Borisov og Jasmin Moghbeli ud til ISS. Foto: Joel Kowsky/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her er rumskibet, der skal fragte Andreas Mogensen, Satoshi Furukawa, Konstantin Borisov og Jasmin Moghbeli ud til ISS. Foto: Joel Kowsky/AFP/Ritzau Scanpix

Lørdagens opsendelse skulle egentlig have fundet sted for et døgn siden, fredag morgen.

Forsinkelsen betyder, at det faktisk tager længere tid for Andreas Mogensen og co. at nå ud til ISS.

»Det hele har noget at gøre med, hvor rumstationen er på det givne tidspunkt, og hvor Jorden er i sin rotation. Og det handler om, i hvilke retninger vi kan sende raketten op,« som Christina Toldbo, astrofysiker ved DTU Space, forklarer:

»De her ting skal passe sammen, så man kan indhente rumstationen inden for et bestemt tidsrum og med det brændstof, man har om bord.«

Det forventes, at 'Crew Dragon' bliver koblet til ISS søndag kl 14.50 dansk tid. Herefter bliver lågen åbnet kl. 15.33.