Forsanger i Pretty Maids har fået lungekræft og indstiller musikalske aktiviteter på ubestemt tid.

Forsangeren i det danske rockband Pretty Maids, Ronnie Atkins, er blevet diagnosticeret med lungekræft.

Derfor aflyser bandet i første omgang alle sine koncerter til og med januar 2020. Det oplyser Pretty Maids på Facebook.

- Vi beklager den ulejlighed, som det kan medføre. Lige nu er alle vores planer i bero, så i øjeblikket kan vi ikke sige mere på grund af den nuværende situation.

- Al fokus er på Ronnies helbred og behandling, skriver Pretty Maids på Facebook.

54-årige Ronnie Atkins, der til daglig hedder Paul Christensen, forklarer i et åbent brev på Facebook, at han fik diagnosen for tre uger siden. Han betegner det som et "chok", som kom uventet og uden varsel.

Han skriver videre, at han er i behandling og blev opereret for to uger siden.

- Ifølge lægerne er mine udsigter gode, med tanke på at det er lungekræft. Jeg skal dog igennem yderligere behandling de næste par måneder for at være på den sikre side.

- Dette betyder desværre, at jeg er nødt til at træde tilbage fra de fleste musikalske aktiviteter, koncerter med mere i en ubestemt periode, skriver frontmanden.

Ronnie Atkins var med til at stifte Pretty Maids i Horsens i 1981. Jyderne havde deres storhedstid i 1980'erne og har opnået pæn international succes i blandt andet Tyskland, Sverige og Japan.

Bandet har 8. november planlagt at udsende karrierens 16. album, der bærer titlen"Undress Your Madness".

Af Pretty Maids' hjemmeside fremgår det, at koncerter i december i København og Horsens er aflyst, ligesom en koncert 31. januar 2020 i Stockholm, Sverige, er aflyst.

/ritzau/