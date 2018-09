Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen er en af Danmarks rigeste personer. Snart kan han også være ejer af sin helt egen by - med blandt andet Europas højeste bygning.

Holch Povlsens modekoncern begynder næste år at opføre Bestseller Village & Tower i den midtjyske by Brande, og når byen står færdig i 2023, vil den dække et areal på hele 645.000 kvadratmeter.

Når den står færdig, vil der blandt andet være boliger, 60 butikker, hotel- og konferencecenter, kontorlokaler, caféer, restauranter og en tankstation i Bestseller Village & Tower. Det skriver Finans.

Og ikke nok med det. Holch Povlsen har planer om at bygge Vesteuropas højeste bygning i sin spritnye by.

I ansøgningen til Ikast-Brande Kommune fra 2017 står der ifølge Herning Folkeblad, at '... Bestseller har et ønske om at etablere et højhus med en maksimal højde på op til 320 meter'.

Til sammenligning er Eiffeltårnet 300 meter højt (dog 324 meter, hvis man medregner antennen på toppen).

Over for Finans bekræfter Bestseller, at en skyskraber i de luftlag stadig er på tegnebrættet.

»På det nuværende projektstadie er højden projekteret ikke langt derfra,« skriver projektansvarlig i Bestseller Anders Krogh i en e-mail til mediet.

Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen vil bygge en hel by. Foto: PR Vis mere Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen vil bygge en hel by. Foto: PR

Anders Holch Povlsens by kommer efter planerne også til at rumme et højhus på 75 meter, to på 50 meter og et på 40 meter.

Før det ambitiøse byprojekt kan realiseres, kræver det, at byrådet i Ikast-Brande Kommune godkender planerne og laver en ny lokalplan, der tillader så høje bygninger i Brande.

Det gør byrådet mandag aften.

Får Anders Holch Povlsen og Bestseller grønt lys, kan arbejdet på Bestseller Village & Tower begynde i 2019.

Bestseller betaler selv for den nye by, om end Ikast-Brande Kommune vil dække dele af udgifterne til at forbinde byen med det øvrige vejnet.

Valget af Brande er ikke tilfældigt fra Bestsellers side. Det er her, den store modekoncern har sit hovedsæde.