Nogle gange skal man slå til, når muligheden byder sig, og det må man i den grad sige, at milliardær Henrik Rossing gjorde i december.

Her solgte han og hustruen nemlig deres ejerandele i kæden Fitness World for 328 millioner kroner – altså få måneder før coronakrisen tvang kæden til at lukke på ubestemt tid.

Det fremgår af regnskabet fra parrets holdingselskab ifølge Finans.dk.

Ifølge mediet udgjorde Henrik Rossings aktieandel i Fitness World mellem 15 og 20 procent, som han i den forbindelse solgte til den britiske fitnesskæde PureGym, der nu ejer 100 procent af aktierne.

De resterende aktier købte PureGym af kapitalfonden FSN Capital og Kirkbi, der er Lego-familiens investerings- og holdingselskab.

Men hvad der kunne have været en guldgrube for de nye ejere, skulle altså siden vise sig at være et sandt helvede.

Coronakrisen medførte nemlig ganske få måneder senere, at Fitness World og andre fitnesscentre måtte lukke i hele landet. Læg dertil, at der foreløbig ikke er nogen meldinger om, hvornår de får lov til at åbne igen.

Tilbage i 2015 blev Henrik Rossing milliardær, da han solgte aktiemajoriteten i Fitness World til den norske kapitalfond FSN.

Fitnesskongen Henrik Rossing købte i juli 2019 det smukke Gurrehus Slot, hvor der både er mulighed for at gå på jagt og spille tennis.

Noget af sin formue har Henrik Rossing, der har vist sig at have en usædvanlig god næse for forretninger, brugt på at investere i ejendomme.

Så sent som i juli sidste år valgte han – trods de tårnhøje ejendomspriser – sammen med sin kone at købe det nordsjællandske Gurrehus Slot for intet mindre end 49,8 millioner kroner.

Parret ejer også den kendte villa Bella Vista, som ligger på Hambros Allé i Hellerup på første parket til Øresund. De købte villaen af eksbokseren Hans Henrik Palm for 50 millioner kroner tilbage i 2012.

Bliver de trætte af de to luksusejendomme, har Rossing-parret også mulighed for at trække sig tilbage i mere fredelige omgivelser. I august købte de nemlig et sommerhus i Udsholt i Nordsjælland til 22,5 millioner kroner.