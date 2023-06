Med to Michelin-stjerner er der ingen tvivl om, at den danske restaurant Jordnær, som ligger i Gentofte, godt ved, hvordan et måltid skal stykkes sammen.

Ikke desto mindre har restauranten fået et lille hak i tuden på den årlige verdensrangliste for klodens bedste spisesteder.

Plads 51 til 100 er netop blevet offentliggjort, mens resten af listen først når offentlighedens øjne senere på måneden.

Her får Jordnær en 57.-plads. En plads, som mange restauranter kun kan drømme om at opnå, men som hos Berlingskes madanmelder Søren Frank vækker en smule opsigt. Sidste år fik Jordnær nemlig en 38.-plads på den prestigefyldte liste.

»Jeg må indrømme, at det kommer lidt bag på mig. Efter hvad jeg har fornemmet på vandrørene i de internationale gastronomiske netværk, som jeg følger, havde jeg faktisk troet, at Jordnær var på vej op ad ranglisten,« siger han til Berlingske.

Han mener, at en del af forklaringen måske kan findes i en brand, som Jordnær i begyndelsen af året blev ramt af. Den betød, at restauranten måtte holde midlertidig lukket.

Det er kokken Eric Vildgaard, som står bag Jordnær. Han har tidligere været hos blandt andet Noma, før han altså kastede sig ud sit eget succesfulde restauranteventyr.

På listen er der endnu en dansk restaurant i form af Kadeau, som scorer sig en plads som nummer 91.

Sidste år blev listen ligeledes toppen af en dansk restaurant i form af Geranium.