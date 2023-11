En kæk bemærkning om servering af postevand har sendt en dansk restaurant i London ud i lidt af en shitstorm.

»Det er surrealistisk og skørt, at vores lille restaurant kan blive en landsdækkende nyhed på baggrund af ét opslag på et socialt medie. Det er blevet misforstået i alle retninger,« siger Morten P. Ortwed, der står i spidsen for Köd, til B.T.

Kort fortalt skyldes postyret, at et engelske par under et på besøg på det danske spisested i den nordøstlige del af London stødte på følgende formulering på menukortet:

'Ja, du kan bare få postevand. Men husk på, at vi driver en restaurant og ikke en velgørenhedsorganisation. Blink, blink, vi er nødt til at tjene penge' – med en tilføjelse om, at man kan donere et pund til Røde Kors, hvis man alligevel kun bestiller vand.

Her ses hele formuleringen om postevandet på Köds menukort. Hvor det altså fremgår, at restauranten opfordrer til, at donere penge til Røde Kors, hvis man 'kun' vil drikke vand. Foto: Köd Vis mere Her ses hele formuleringen om postevandet på Köds menukort. Hvor det altså fremgår, at restauranten opfordrer til, at donere penge til Røde Kors, hvis man 'kun' vil drikke vand. Foto: Köd

Parret skrev efterfølgende på X om deres oplevelse med en bemærkning om, at det var 'frækt'. At der var tale om at give gæsterne 'skyldfølelse'.

Og så tog det fart.

Historien spredte sig hurtigt til en lang stribe af de allerstørste medier i Storbritannien: Som Daily Mail, Telegraph, The Sun, Evening Standard, LadBible og Mirror. Samt hos verdensomspændende Yahoo News og på den anden side af Atlanten hos New York Post.

»Det er meget mærkeligt, at vi efter at have boet herovre, efter at have åbnet en restaurant og efter i lang tid at have følt os ligegyldige i den her store by nu er kommet på tale for så lidt,« siger Morten P. Ortwed, der åbnede Köd i London i marts.

Synes det, at det er i orden kun at bestille (gratis) postevand som drikkevare på en restaurant?

Han understreger, at man selvfølgelig altid kan få serveret vand fra hanen, hvis det er det, man ønsker.

Restaurantchefen tilføjer videre, at den pågældende formulering udelukkende står i menukortet til søndagenes 'all you can eat'-koncept.

Som en humoristisk opfordring til at bestille 'rigtige' drikkevarer, fordi man får (meget) mad til en særlig billig pris. Og som ambassadør for Røde Kors var det også ment som en opfordring til at støtte et godt formål.

»Så det eneste problem er jo bare, at jeg har skrevet det med et glimt i øjet, som desværre blev misforstået. Det er helt sikkert dansk ironi og humor, der ikke er forstået,« konstaterer Morten P. Ortwed.

Morten P. Ortwed (th.) her i rollen som Røde Kors-ambassadør. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Morten P. Ortwed (th.) her i rollen som Røde Kors-ambassadør. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Han fortæller, at stamkunderne trods alt mest af alt har trukket på smilebåndet over det.

Der har dog været andre negative bivirkninger ved postevandsgate.

»Det har været ærgerligt og unødigt med det ekstra arbejde, man har skullet bruge på at forholde sig til folk, der prøver at lave falske anmeldelser og prøver at skrive mærkelige ting i indbakken på baggrund af det her,« siger Morten P. Ortwed:

»Men jeg håber og tror på, at det værste postyr er overstået, og så må vi evaluere på, hvad vi gør. Vi er selvfølgelig ikke ude på at støde nogen, så det kan godt være, at vi kommer til at omskrive det eller fjerne det helt for at undgå misforståelser.«

Morten P. Ortwed. Foto: Facebook/Köd Vis mere Morten P. Ortwed. Foto: Facebook/Köd

Én ting kommer dog helt sikkert til at blive lavet om.

»Der er ingen tvivl om, at i vi i fremtiden dobbelttjekker mine jokes på en lokal brite, inden vi sender noget som helst ud i offentligheden,« siger Morten P. Ortwed med et grin. Trods alt.

Hvis du i øvrigt synes, at du genkender navnet Köd, er det ikke helt forkert. For den er i familie med restauranterne med samme navn i København og Aarhus.

Bag konceptet og en række andre restauranter står ejerkredsen Dining Six, som Morten P. Ortwed var med til at grundlægge.