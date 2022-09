Lyt til artiklen

Det er blevet dyrt at drive restaurant. Prisen på el og gas er eksploderet, og fødevarepriserne følger samme spor.

Som restauratør vil det måske derfor være det mest logiske at hæve madpriserne for at indhente det tabte.

På Rungsted Havn i Nordsjælland har restauranten Riva Bistro og Bar valgt at gøre det stik modsatte.

Restauranten skriver på sin Facebook-side, at den i stedet har sænket sine priser på mad med op til 30 procent.

Det ellers til trods for, at indkøbsprisen på blandt andet oksemørbrad og ribeye er steget med 100 procent – for bare at nævne to fødevarer, oplyser restauranten.

»Alle tidligere tiders kriser viser, at når det halter i privaten, så er noget af det første, man sparer på, restaurantbesøg.«

»Vi har derfor besluttet at sætte vores priser ned med op til 30 procent på vores menukort. For hvad er det hele værd, hvis vi ikke har råd til at gå ud at spise,« skriver Riva Bistro og Bar.

Siden restauranten i onsdags postede Facebook-opslaget, er det gået viralt med næsten 1.500 reaktioner.

Mange roser restaurantens optimistiske tilgang til den aktuelle priskrise.

Anderledes pessimistisk er brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Caféer (DRC).

Freja Brandhøj, der er politisk direktør i DRC, siger til Finans, at restaurationsbranchen står i problemer til halsen på grund af de stigende priser på råvarer, energi og et økonomisk efterslæb fra coronatiden.

»Den perfekte storm«, beskriver hun det som.

Alene i København er antallet af transaktioner faldet med 65 procent i juli og august i forhold til samme periode sidste år.

»Jeg frygter da, at der er nogle, der mister pusten,« siger Freja Brandhøj til Finans.

Riva Bistro og Bar har dog ikke i sinde at kaste håndklædet i ringen, selvom inflationen ikke ser ud til at have en udløbsdato lige rundt om hjørnet.

»Vi gør i hvert fald, hvad vi kan det næste stykke tid for at holde priserne nede i et leje, der for os er for lavt, men for forbrugeren/dig måske er et incitament til fortsat at gå ud at spise,« skriver restauranten.