Har du dårlig samvittighed, når du bestiller sommerferien sydpå og samtidig sender en bekymret tanke til indlandsisen og den globale opvarmning?

I givet fald er der godt nyt.

I fremtiden må du nemlig kigge langt efter kød fra et firbenet dyr, når du sidder i flysædet og balancerer med bakken med plastik bestik, kaffe og små opvarmede retter.

I hvert fald, hvis du flyver med rejsegiganten TUI.

Flyrejser er en af de helt store syndere, når det gælder udledningen af CO2, og derfor er flere begyndt at kaste et kritisk blik på rejsebranchen, når talen falder på klimaforandringer.

Som en konsekvens af det, har TUI besluttet at droppe rødt kød på deres egne fly i Norden for at gøre flyrejsen mere klimavenlig.

»Det er endnu et skridt i retningen af at gøre vores forretning til et mere bæredygtig produkt,« siger pressechef i TUI Danmark, Mikkel Hansen.

Han henviser til, at selskabet i maj begyndte at klimakompensere for alle nordiske kunder på TUI's egne fly og hoteller.

Fremover er der hverken okse-, svine- eller lammekød på menuen, når du rejser med TUI. Selskabet har valgt at fjerne alt rødt kød fra menuen af klimahensyn. Foto: matej kastelic Vis mere Fremover er der hverken okse-, svine- eller lammekød på menuen, når du rejser med TUI. Selskabet har valgt at fjerne alt rødt kød fra menuen af klimahensyn. Foto: matej kastelic

Det betyder, at 2000 flyafgange og 200 hoteller blev mere bæredygtige.

Og nu er turen kommet til den mad, gæsterne spiser ombord. Det røde kød bliver gradvis udfaset, fordi menuerne bliver bestilt i lang tid i forvejen, og selskabet derfor stadig har beholdninger af kød.

Mikkel Hansen forklarer, at afskeden med kødet kommer efter et ønske fra kunderne.

»Det er en beslutning, vi har truffet efter en større undersøgelse blandt vores gæster, hvor langt størstedelen giver udtryk for, at de gerne vil gøre deres ferie mere klimavenlig ved at spise mindre kød.«

Derudover understreger pressechefen, at TUI også ønsker at være rollemodel for andre selskaber og vise, at det faktisk kan lade sig gøre at gøre flyveturen mere klimavenlig.

Selskabet arbejder også med at mindske madspild ved at lade gæsterne forudbestille deres mad før afrejsen.

I fremtiden kommer vi måske også til at drikke kaffen i luften af en spiselig kaffekop.

»Udfasningen af rødt kød er bare et af flere tiltag i en større strategi. På længere sigt håber vi, at det bliver mere bæredygtigt at tage på ferie i stedet for at erstatte flyrejsen med noget andet,« siger Mikkel Hansen.