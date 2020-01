Rejsebureauet Viktors Farmor aflyser rejser til Iran i marts på grund af Udenrigsministeriets anbefalinger.

Det danske rejsebureau Viktors Farmor aflyser alle rejser til Iran i marts. Det sker efter, at Udenrigsministeriet nu fraråder alle ikke-nødvendige rejser til landet.

Det oplyser rejsebureauets direktør Esben Gynther.

- Vi vælger at aflyse alle rejser til Iran i marts måned, fordi vi ikke kan stå inde for at sende folk afsted, når Udenrigsministeriet fraråder at rejse dertil.

- Men vi afventer fortsat situationen for at finde ud af, om der er flere rejser i de efterfølgende måneder, der skal aflyses, siger han.

Rejsebureauet har mandag sendt en mail ud til alle folk, der har købt en rejse til Iran i marts, om at deres rejse er blevet aflyst. Alle penge bliver refunderet til de ramte kunder, understreger Esben Gynther.

Rejsebureauet arbejder nu på at hjælpe de kunder, der kunne være interesseret i en anden rejse.

- Mange af vores kunder har jo taget ferie, så derfor arbejder vi på at finde alternative - men lignende - rejser, de kan tage på i begyndelsen af marts måned.

- Det er blandt andet destinationer som Usbekistan, vi kan tilbyde som oplagt alternativ, siger han.

Situationen i Irak er spidset til de seneste dage. Det er sket, efter at den iranske militærleder Qasem Soleimani blev dræbt i et USA-ledet angreb i Irak fredag. Drabet har vakt stor vrede i Iran.

Det irakiske parlament har desuden opfordret regeringen til at sende den USA-ledede koalition - herunder cirka 130 danske soldater - ud af Irak.

Det er de uroligheder, der lørdag fik Udenrigsministeriets Borgerservice til at fraråde alle ikke-nødvendige rejser til Iran.

