Spies opfordrer coronabekymrede kunder til at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Den globale spredning af coronavirus får flere til at holde igen med at rejse ud i verden eller booke billetter til den næste ferie.

Det mærker man hos blandt andet Spies, der er en af Danmarks største rejsearrangører.

Ifølge kommunikationschef Lisbeth Nedergaard er der flere, som ringer ind med bekymringer i forhold til netop coronavirus.

- Al den medieomtale og de mange bekymringer, som folk har vist ude i medierne for både at rejse og tage på ferie, smitter jo af.

- Så vi oplever en bekymring blandt vores gæster.

- Men vi forholder os til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, og der er stadig ingen ændringer i dem, fortæller Lisbeth Nedergaard.

Natten til torsdag blev den første dansker testet positiv for coronavirus.

Nogle timer efter opfordrede Sundhedsstyrelsen til at vente med at booke sin sommerferie, hvis man rejser til nogle af de steder, hvor der allerede er et udbrud af coronavirus.

Om det ene eller andet forhold har påvirket kundernes bekymring, har Lisbeth Nedergaard svært ved at sige. Hun kan kun opfordre kunderne til at følge de rejsevejledninger, som Udenrigsministeriet løbende opdaterer.

- Vi taler med alle dem, der ringer ind til os, og vi kan berolige dem med, at der ikke er nogen ændringer i rejsevejledningerne fra Udenrigsministeriet.

- Som vi ser det, er der derfor ikke nogen grund til at lade være med at tage af sted, siger Lisbeth Nedergaard.

