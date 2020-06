'Føler mig totalt magtesløs og uretfærdigt behandlet.'

Sådan skriver den danske rapper Lord Siva - med det borgerlige navn Brian Siva - om to episoder i den danske virksomhed Illums Bolighus.

Han beskriver i et Instagram-opslag, at vagterne i bolighuset, som ligger på Strøget i København, har bedt ham forlade butikken to gange de seneste to uger. Den anden episode fandt sted lørdag, hvor han handlede hos dem.

'For to uger siden var jeg inde i illum bolighus sammen med en ven på Strøget for at finde nogle ting til mit badeværelse, da vi går derind begynder deres Security vagt at gå efter os,' skriver han.

Da hans ven henvendte sig til vagten, blev de bedt om at gå ud. Men han tænkte ikke videre over det, forklarer Brian Siva i sit opslag.

'... indtil i dag (lørdag, red.) hvor jeg tog derind igen og fik købt de ting jeg skulle have. Security vagten ser mig på vej ud af butikken og siger 'hvad fanden laver du er her du er ikke velkommen i denne butik mere',' skriver den danske rapper.

Vrede fans på Facebook

Efter han har delt opslaget har flere af hans følgere henvendt sig til Illums Bolighus på Facebook, hvor der blandt andet bliver ytret påstande om, at bolighusets vagter har ageret racistisk over for rapperen.

'Hvad sker der for jer, hvordan er det i behandler jeres kunder, er man lidt brun i huden bliver man rævset og bortvist ?' skriver Ronnie Dersgaard i en kommentar til et af bolighusets opslag.

Brian Siva med kunstnernavnet Lord Siva har på sin Instagram også delt en billede af en pose fra Illums Bolighus, han har smidt i skraldespanden. Foto: Liselotte Sabroe

'Det er jo skønt med lidt udsalg - er det tilladt at komme selvom man er lidt sommerbrun? Eller skal man helst være helt hvid for at handle hos jer?' skriver Emil Mogensen i samme kommentarspor.

B.T. har talt med Henrik Ypkendanz, der er direktør i Illums Bolighus. Han beklager episoderne.

»Der er overhoved ikke noget om, at Illums Bolighus synes noget om racisme, vi er glade for alle vores kunder og behandler dem ens,« siger han.

Han forklarer - som Brian Siva også selv beskriver i sit opslag - at de to talte sammen efter episoden lørdag. Da han ikke selv var vidne til samtalen mellem vagten og rapperen, så kan han hverken be- eller afkræfte, at rapperen blev bedt om at forlade butikken.

»Jeg går ned, fordi jeg kan se, at Brian og vagten står og diskuterer nogle ting, han vil gerne tale med mig. Ude på strøget taler jeg med Brian og beklager, at de er gået skævt af hinanden,« siger Henrik Ypkendanz.

Da B.T. taler med direktøren beklager han flere gange episoden og medgiver, at der har været en konflikt vagten og Brian Siva imellem.

»Jeg beklager, hvis de to ikke har været enige om tingene. Engang imellem kan de der vagter jo godt ende med at gå skævt af hinanden og andre. Det er en uheldig episode,« siger han.

B.T. har været i kontakt med Brian Sivas' presseansvarlige fra pladeselskabet Discowax, som han er tilknyttet, der fortæller, at rapperen ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.