Vi skal lade flere blive smittet og lave lempelser på coronarestriktionerne for at bekæmpe covid-19 på den bedst mulige måde. Derudover skal vi blive bedre til at værne om de ældre, mener den danske professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, Christine Stabell Benn.

I et opslag på Linkedin giver hun et bud på en anderledes coronastrategi og rejser spørgsmålet, om den nuværende er den rigtige løsning.

»Jeg mener, at vi skal passe bedre på de ældre. Det skal vi gøre ved, at plejepersonale på hospitaler og plejehjem, skal testes oftere. For eksempel hver anden uge. Ressourcerne til de tests skal komme ved, at hvis en bliver testet og har meget lidt virus i halsen, så skal de personer, der har været i kontakt med den person, ikke testes. For dem der har meget lidt virus, har også meget lav risiko for at smitte andre,« siger Christine Stabell Benn til B.T.

Ved at man ikke kalder en person med meget lidt virus for positiv, bliver det også nemmere at opspore supersprederne i samfundet, mener hun.

Christine Stabell Benn. Foto: Lone Mørch Vis mere Christine Stabell Benn. Foto: Lone Mørch

Vi skal også arbejde os over mod en strategi, hvor vi langsomt kan komme tættere på flokimmunitet, foreslår Christine Stabell Benn.

»Jo flere der får virussen, jo sikrere er det for dem, der ikke har haft virussen. Som samfund bliver vi mere sikre for hver person, der bliver smittet. På den måde skal vi være glade for hvert nye smittetilfælde. Det er tydeligt, at virussen efterlader en form for immunitet af en vis grad. Vi er syv måneder inde i pandemien og har på verdensplan haft 40 millioner smittede og kun ganske få reinfektioner.«

Alternativet til hendes strategi er den, som regeringen bruger nu, hvor vi holder virussen i så stram en snor, som vi gør, og hvor regeringen venter på, at der kommer en vaccine, der kan sætte en stopper for virussen.

En strategi, som Christine Stabell Benn stiller sig kritisk over for.

»Jeg vil mene, at den strategi, der kører nu, er en form for mirakeltænkning. Vi ved ikke, om vi får en vaccine, og vi ved ikke, hvor lang tid der går, før den eventuelt kommer. Vaccinen vil også være så ukendt, at jeg ikke synes, at vi kan forsvare at give den til unge og børn, som ikke får alvorlig covid,« siger hun og fortsætter.

»Alle de protokoller jeg har læst angående vacciner viser også, at alle steder går efter en effektivitet på 50 procent. Og vi ved ikke, hvor længe den varer. Derudover kan virus også gemme sig i mange dyr. Så det er mirakeltænkning at tro, at en vaccine sætter en stopper for virussen. Det har jeg svært ved at se.«

Hun henviser også til, at man har haft en meget effektiv vaccine mod mæslinger i over 50 år, men at man stadig ikke er sluppet af med det.

»Regeringens strategi har også kæmpe omkostninger. Med de nye restriktioner kan fitnesscentre for eksempel ikke længere give holdundervisning, det kan på sigt betyde et kæmpe tilbageslag i folkesundheden. Og jeg spørger mig selv, om det er den rigtige beslutning at lave de her restriktioner nu, hvor der fortsat stadig er lang vej til fyldte hospitaler,« siger Christine Stabell Benn.