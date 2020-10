Hvornår kan vi forvente, at en coronavaccine er klar?

Det spørgsmål vil de fleste formentlig gerne have svar på i kølvandet på de seneste ugers corona-opblussen i Danmark og resten af verden.

Og meget tyder på, at vi inden længe kender svaret på det spørgsmål. For skal man tro det britiske tabloidmedie The Sun, så er sundhedspersonalet på et hospital i London blevet bedt om at forberede sig på, at de efter 2. november – altså allerede i næste uge – vil blive tilbudt at prøve vaccinen.

Vaccinen er den såkaldte Oxford-vaccine, der produceres af medicinalvirksomheden AstraZeneca, og som af eksperter betragtes som et af de bedste bud på en mulig vaccine mod den dødbringende virus.

The Suns oplysninger kommer fra unavngivne kilder, og hverken myndighederne i England eller AstraZeneca har bekræftet oplysningerne.

Sikkert er det dog, at forskerne bag Oxford-vaccinen er så sikre på produktet, at professor Adrian Hill, der står i spidsen for arbejdet, for nylig udtrykte sig særdeles positivt om vaccinen.

I et oplæg for fakultetsmedlemmer på universitet fortalte han, at to doser af vaccinen vil give en 'stærk beskyttelse mod covid-19'.

Dansk professor: Det er positivt

Nyheden om, at sundhedspersonale muligvis bliver tilbudt Oxford-vaccinen allerede fra næste uge, vækker glæde hos professor i global miljøsundhed og lederen af School of Global Health ved Københavns Universitet, Flemming Konradsen.

»Jeg var glad, som de fleste andre, da jeg læste det. Det er da positivt,« indleder han, inden han understreger, at nyheden skal tages med visse forbehold.

Foreløbig er der nemlig en hel del ubekendte i historien fra det britiske medie The Sun. Først og fremmest er oplysningerne ikke bekræftet fra officiel side. Derfor ved man heller ikke, om det overhovedet er tilfældet, at vaccination af sundhedspersonalet begynder i næste uge.

»Og så er der spørgsmålet, om man gør det som en del af testningen af vaccinen, eller om det er en del af en eventuel udrulning,« siger Flemming Konradsen.

Han tilføjer, at antallet af doser, der er produceret, også spiller en afgørende rolle. For produktionen tager tid, og det vil således også komme til at have afgørende indflydelse på, hvornår man kan forvente den brede udrulning af Oxford-vaccinen

»Producenten af Oxford-vaccinen, AztraZeneca, har i dag meldt ud, at de foreløbige testresultater ser lovende ud for både unge og ældre, der har modtaget vaccinen, og melder ikke om betydelige risici. Det er naturligvis positivt,« siger han, men understreger samtidig, at AztraZeneca endnu ikke har fremlagt alle data fra fase 3 af testningen.

»En udrulning af vaccinen kræver, at myndighederne har behandlet alle data fra fase 3-studierne og vurderet, at data giver et godt udgangspunkt for at vurdere risiko og effektprofil for vaccinen. Hvis data er stærke og positive, kan myndighederne vælge at give en betinget godkendelse og dermed åbne op for brug af vaccinen.«

Vaccine i 2021

Vaccine-ræset er de seneste måneder snerpet til, og ifølge Flemming Konradsen er der i øjeblikket 10 vaccineforsøg, som er i den afsluttende såkaldte fase 3, som altså er den afgørende fase inden en eventuel godkendelse til brug.

Men trods de mange vaccineforsøg i fase 3 og de potentielt gode nyheder fra England skal vi nok alligevel væbne os med tålmodighed.

Et forsigtigt gæt er, at vi nok skal frem til sommeren 2021, før man vil se en endelig vaccine, der bliver udrullet til den brede befolkning.

»Måske vil enkeltpersoner- eller grupper kunne få vaccinen inden, men en ting er at vaccinere den første dansker, en anden ting er at rulle vaccinen ud til alle borgere,« siger han, men understreger samtidig, at der er stor usikkerhed forbundet med effekten af de fremtidige vacciner, herunder hvor lang tid de eventuel vil yde beskyttelse.

Ifølge The Sun har man i sinde at opjustere sikkerhedsniveauet i og omkring det hospital i London, hvor vaccinen vil blive tilbudt, af frygt for massive demonstrationer fra anti-vaccine-bevægelser og for at beskytte vaccinedoserne.

En unavngiven kilde siger til avisen, at politiet og hæren er orienteret om potentielle sikkerhedsudfordringer.