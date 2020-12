Lige nu skaber en ny virusvariant panik i Storbritannien. Landet lukker helt ned over julen og flere lande har stoppet al flytrafik derfra og lavet et decideret indrejseforbud for briter - i frygt for smitte.

De engelske myndigheder mener, at varianten er 70 procent mere smitsom og er skyld i den eksplosive smitte blandt briterne. Og der er allerede fundet ni tilfælde af den i Danmark.

Derfor råber den danske professor i England Astrid Iversen, professor i virologi og immunologi på Oxford University, vagt i gevær og beder de danske myndigheder gøre, alt hvad de kan, for at varianten ikke spreder sig.

»Det er virkelig vigtigt at forhindre, at denne variant breder sig i Danmark,« siger hun til DR.

Det er ifølge Astrid Iversen nemlig tilfældigheder, der kan afgøre, om virusvarianten spreder sig i det danske samfund.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at den nye variant, fører til mere alvorlig sygdom eller flere dødsfald.

Den nye virusvariant er dog ikke opstået ved dyr, som vi kender det fra mink i Danmark.

Den er med al sandsynlighed opstået ved mennesker i det sydlige England.