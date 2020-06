Den danske pornostjerne Denice Klarskov har udelukkende holdt sig til at starte nye projekter op i pornobranchen, men nu prøver hun kræfter i en anden branche.

Timingen og pengene er der nemlig til, at hun nu kan få en af sine drømme opfyldt.

Pornostjernen åbner nemlig en cocktailbar og natklub.

»Min mand og jeg har altid haft en drøm om det, når der var tid og mulighed for det, og det var der nu, da vi både havde lokationen og pengene til det. Jeg glæder mig helt vildt og er enormt spændt. Det er skræmmende, spændende og udfordrende,« siger 34-årige Denice Klarskov til B.T.

Sådan ser Club Demarus frontparti ud i dag. Foto: Privatfoto

Stedet kommer til til at hedde Club Demaru og indrettes i lokalerne, der før i tiden husede Dansebar i Ramsherred i Næstved.

Pornostjernen vil forsøge at få lidt stemning fra natklubberne i København til Næstved.

»Det bliver et sted med gode cocktails. Det bliver en rigtig natklub i stil med noget, man ser i København. Der vil komme en masse lækre damer, og der kommer også til at være nogle af mine modeller fra mine hjemmesider, der kommer til at være at finde i vores klub.«

Hun mener, at Club Demaru kommer til at være noget helt andet, end hvad man ellers finder i byen.

Sådan ser der ud indvendigt på Club Demaru lige nu. Foto: Privatfoto

»Vi kan godt være lidt sejere hernede. Der er gode steder, men der mangler noget for min aldersgruppe. Et high-end sted med god kvalitet, hvor jeg og andre voksne kan føle sig unge og tilpasse i vores flotte tøj,« siger Denice Klarskov.

Det var planen, at stedet skulle være åbnet i maj, men det satte corona en stopper for, og Denice Klarskov tror ikke, at de åbner lige foreløbigt.

»Jeg regner ikke med, at vi åbner i løbet af de næste par måneder. Det betyder dog, at vi er i gang med at renovere hele stedet, så vi er helt klar til at tage imod gæsterne.«

Denice Klarskovs søster skal i øvrigt være fast bestyrer af baren og natklubben.