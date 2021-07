En shitstorm.

Det er, hvad den konservative folketingspolitiker Mette Abildgaard røg ud i på Twitter denne uge, efter hun delte en smilende selfie fra sin morgenløbetur – og kombinerede det med et uheldigt ordvalg.

'God underholdning til morgenens løbetur, tak! Men hold nu op en tragisk historie,' skrev hun som en kommentar til et tweet, der omhandlede en podcast om en fransk kvinde, som i mange år blev misbrugt af sin far samt solgt til andre mænd.

Teksten var som sagt ledsaget af en selfie, hvor smilet stod op til begge ører.

Lidt twitter-træt; Men ja, jeg lavede en fejl. Ordet “underholde” gav forkert billede, selvom det ifølge ordbogen er = adspredelse. Sådan jeg mente det. Min intention var at rose dygtig journalist, svarede derfor hans tweet. Efter afsluttet løbetur, blev dokumenteret med (1/2) — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) July 30, 2021

Netop denne kombination faldt en del brugere for brystet, da de mente, at det var upassende.

Og nu erkender hun, at det var en fejl.

'Lidt twitter-træt; Men ja, jeg lavede en fejl. Ordet 'underholde' gav forkert billede, selvom det ifølge ordbogen er lig med adspredelse. Sådan jeg mente det. Min intention var at rose dygtig journalistik, derfor svarede jeg på hans tweet. Efter afsluttet løbetur blev det dokumenteret med selfie. For at vise hvor jeg 'lyttede med fra'. Det var tanken.'

'Jeg er umiddelbar på SoMe, ingen rådgiver indenover. Prøver at være mig selv. Bliver træt af den enorme motivforskning og bevidste misforståelse. Kvæler dialogen. Og lysten til SoMe, 'skriver hun i to tweets, før hun følger op med et sidste.

'Sidst men ikke mindst: Jeg er kvinde, mor til to døtre. Den historie Genstart (DR podcast, red.) beskrev gjorde ondt i hver fiber i min krop. Skrækkelig! Men den blev godt formidlet i Genstart, som de øvrige historier, de fortæller. Jeg er stor fan og lytter med hver gang. Og så er der vist heller ikke mere i den 25 øre. Vil nyde weekenden med familien. God dag derude.'