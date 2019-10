Den danske forfatter Jonas Eika har delt vandene, efter han tirsdag aften sendte en række stikpiller afsted mod Mette Frederiksen i sin tale, da han vandt Nordisk Råds Litteraturpris.

Og nu melder endnu en sig til det kritiske kor.

'Pinligt at denne prisvindende forfatterklovn bruger sin takketale på at anklage statsministeren for at være racist,' skriver Rasmus Stokholm, der er udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, på Twitter.

I sin tale kritiserede Jonas Eika regeringen og statsminister Mette Frederiksens (S) politik. Eksempelvis sagde han, at den socialdemokratiske regering havde overtaget den forudgående regerings racistiske sprog og politikker.

Hvad synes du om, at Jonas Eika brugte sin tale på at fremføre en hård kritik af Mette Frederiksen?

Og lige præcis brugen af ordet 'racisme' falder ikke i god jord hos Rasmus Stoklund.

'Han ønsker at ramme Mette F., men opnår alene at devaluere begrebet og håne millioner af mennesker, der har været udsat for racisme,' fortsætter han på Twitter.

Da Jonas Eika havde afsluttet sin tale, modtog han et stort bifald fra salen, men der var også et par, der ikke klappede.

Mette Frederiksen var nemlig til stede i salen, og hun kvitterede ikke med applaus for talen, der altså rettede en hård kritik mod hende selv.

Også den tidligere Dansk Folkeparti-formand, Pia Kjærsgaard, gav tidligere onsdag udtryk for, at hun heller ikke var tilhænger af talen.

»Det er ganske enkelt dårlig opførsel. Ualmindelig dårlig opførsel,« fortalte hun til Ritzau.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra både Jonas Eika og Mette Frederiksen.