Plastaffald, som danskere har sorteret til genanvendelse, ender i flere tilfælde i blandt andet Malaysia.

Når dansk plastik smides i en skraldespand herhjemme, kan det blive første skridt mod en lang rejse til eksempelvis Malaysia.

Det fortæller TV2 i sin minidokumentar "På sporet af dansk plastaffald".

I dokumentaren finder tv-stationen frem til, at en del af de tusinder af containere med plastikaffald, som danske borgere har sorteret til genanvendelse, havner i Malaysia.

Imens bliver en anden del brændt af under ukontrollerede forhold på fabrikker i Indonesien.

- Jeg bliver rigtig vred, og jeg bliver også ked af det.

- Det er jo noget, vi har haft en tese om - for jeg kan se, at mine kolleger fra Tyskland, Frankrig og Belgien har fundet affald derude - men det er første gang, jeg har set, at I står med dansk plast, siger Anne Aittomaki, programchef hos miljøorganisationen Plastic Change, til TV2.

En del af det danske plastaffald bliver egentlig sendt til Tyskland til genanvendelse. Hvad der nøjagtigt sker herfra, er uklart.

Men et bud er, at det i stedet for at blive genanvendt bliver sendt videre til nye mellemmænd, der sender det videre igen, hvorefter det til slut ender i blandt andet Malaysia.

Det har aldrig været meningen, at affaldet skulle ende i hverken Malaysia eller Asien i det hele taget, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

- Jeg synes, det er dybt, dybt bekymrende, at vi kan se, at plastik fra Danmark forurener natur og miljø ude i verden, men jo også skader menneskers helbred, så det skal vi selvfølgelig have lavet om på, og dokumentaren viser jo meget klart, hvor stort et globalt problem, vi står med, siger hun til TV2.

Ministeren understreger, at hun hurtigt vil tage affære. Eksempelvis vil hun i næste uge tage problemet op med sine europæiske kolleger i EU.

