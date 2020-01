En dansk patient undersøges i øjeblikket for smitte med coronavirus på Aarhus Universitetshospital.

Patienten er lige nu på en særlig isolationsendhed på hospitalet, hvor vedkommende overvåges gennem gennemsigtig plexiglas.

Det bekræfter sundhedsminister Magnus Heunicke på Twitter.

'Jeg kan bekræfte, at en mandlig patient er indlagt i højisolation på Skejby med mistanke om ny coronavirus. Der er taget prøve til Statens Serum Institut. Vores beredskab er dermed trådt i funktion, og trænede medarbejdere er i gang. Smitterisiko er fortsat lav i Danmark,' skriver ministeren.

Da patienten ankom til stedet, blev personalet iført specielle beskyttelsesdragter, skriver DR Nyheder.

Nu skal prøver fra patienten sendes til Statens Serum Insitut for nærmere undersøgelser. Patienten skal være i isolation, indtil prøverne eventuelt meldes negative for den frygtede sygdom.

Sundhedsministeriet oplyser til Ritzau, at der er tale om en dansker, som er kommet hjem fra Hubei-provinsen. Det er netop stedet, hvor udbruddet af den frygtede virus først blev opfanget.

Indtil videre har coronavirus været skyld i mere end 100 dødsfald. Langt de fleste af dem i Kina og i Hubei-provinsen, hvor udbruddet først blev opdaget.

Siden er tusindvis blevet smittet med sygdommen, der har en inkubationstid på 14 dage. Og derfor frygter eksperter, at virussen kan have ramt op mod 100.000 alene i Hubei-provinsen.

Flere lande rundt om i verden har i forvejen haft patienter, der har fået konstateret coronavirus, og Frankrig har haft tre tilfælde, mens Tyskland har registreret ét - alle var indrejst fra Wuhan.

Tidligere har Sundhedsstyrelsen været ude og sige, at sandsynligheden for coronavirus i Danmark er lav. Det kan man læse mere om her.

B.T. følger sagen.