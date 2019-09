Claus Santa Sørensen og Gitte Larsen har været en uge på den portugisiske ø Madeira, men rejsen fik en dramatisk afslutning.

Da Thomas Cook Airlines gik konkurs natten til mandag, betød det at Claus og Gittes strandede i udlandet uden at ane deres levende råd.

»Da vi var på vej ud i lufthavnen i morges kl. 9, fik vi at vide, at vores fly var aflyst. Derefter brugte vi hele dagen og aftenen på at blive kastet rundt mellem diverse telefonkøer i Spies og Thomas Cook, men vi fik ingenting at vide,« siger Claus Santa Sørensen og fortsætter:

»Det er frustrerende, at man ikke ved noget, når at man bliver fanget i en udenlandsk lufthavn. Man er jo helt på bar bund, når man står i et andet land og hverken ved ud eller ind, så det er mest den manglende information, der har været det værste.«

Claus Santa Sørensen og Gitte Larsen skal lande i Danmark senest tirsdag, da de får materialer til et husprojekt.

Derfor besluttede de sig for at flyve til Lissabon, hvorfra der tidlig tirsdag afgår et fly til Danmark - med et andet selskab.

Gitte og Claus fik sammen med to andre danskere de sidste fire billetter på flyet. Og pengene? De er blevet betalt ud af egen lomme.

»Selvom vi nu ved, at vi kan komme hjem og nå det, vi skal, så er vi jo stadig urolige, for vi har 8.500 kroner ude at svømme, som vi reelt ikke ved, om vi får tilbage,« siger Claus Santa Sørensen, der føler sig svigtet af Spies.

»Vi har fulgt godt med, men vi synes mest, der har været snak om dem, der fik deres rejser aflyst. Hvad med os, der er fanget i udlandet?«

»Det er ikke sjovt at stå på destinationen og skulle hjem og ikke vide, hvad fanden der skal ske, så vi er sgu frustrerede.«

Spies skrev mandag aften kl. 20.30 på dets hjemmeside, at alle fly fra Thomas Cook Northern Europe er på vingerne igen tirsdag.

Det skyldes, at det er lykkes at flyttet de fly, som var registreret i Thomas Cook Airlines i England over til vores nordiske flyselskab.