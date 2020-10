Først tog udlandet ordet 'hygge' til sig.

Men nu er der et andet dansk ord, som udlandet har fået øjnene op for.

Både BBC og The New York Post skriver om ordet.

Det omtalte ord er 'samfundssind'.

The New York Post skriver, at 'samfundssind' formentlig er favorit til at blive årets ord i Danmark.

For at indkapsle betydningen af ordet, skriver BBC blandt andet, at Tivoli blev brugt som børnehave, flere restauranter donerede mad til hjemløse, og store virksomheder producerede udstyr til sundhedssektoren.

BBC har spurgt Dansk Sprognævn, hvad ordet betyder, og meldingen fra dem lød, at det betyder 'at sætte hensynet til samfundet højere end egne interesser.'

Ordet blev brugt i marts måned af Mette Frederiksen under et af corona-pressemøderne.

»Vi er nødt til at stå sammen ved at holde afstand. Vi har brug for samfundssind. Vi har brug for hjælp. Jeg vil gerne takke alle, der har vist, at det er præcist, hvad vi har i Danmark. Samfundssind,« sagde statsministeren dengang.

Ordet bliver nu brugt som hashtag på sociale medier for at sætte fokus på venlige handlinger, skriver The New York Post.