Henne Kirkeby Kro og færøske Koks får foruden michelinstjerner særlige priser ved årets michelinuddeling.

Restaurant Henne Kirkeby Kro og restauranten Koks, som ligger på Færøerne, kan ikke blot glæde sig over stjerner i Michelinguiden for de nordiske lande.

Mandag i Aarhus modtager de nemlig også to af de tre nye priser, som er blevet uddelt.

Henne Kirkeby Kro får prisen for velkomst og service. Michelininspektørerne kalder ifølge værten ved uddelingen, Timm Vladimir, restauranten for et "magisk sted".

Chefkokken for den færøske restaurant Koks, Poul Andrias Ziska, modtager prisen for bedste unge kok. Det er imidlertid ikke det eneste, han har at glæde sig over mandag.

Restauranten på Færøerne stiger nemlig også i graderne i Michelinguiden. Den går i år fra en til to stjerner i Michelinguiden for de nordiske lande.

Den tredje særpris, som bliver tildelt for bæredygtighed, modtager norske Restaurant Credo i Trondheim. Restauranten modtager mandag ved uddelingen også en michelinstjerne.

/ritzau/